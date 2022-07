Prefeitura entrega reforma completa da USF Parque Jandaia nesta quinta-feira

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 29 de agosto de 2019

As obras de melhorias nas unidades de saúde de Carapicuíba continuam a todo vapor. Em dois anos e meio, a Prefeitura de Carapicuíba já entregou 11 equipamentos de saúde novos ou totalmente revitalizados. Nesta quinta-feira, dia 29, acontece a entrega da reforma completa de mais um espaço – a Unidade de Saúde da Família (USF) Antônio Simões Pimentel, no Parque Jandaia.

Com a remodelação da USF foi possível ampliar a quantidade de consultórios de três para seis – ginecologia, pediatria, odontologia, três de clínica geral e ainda uma farmácia – proporcionando aos moradores atendimento integral em saúde básica.

Além disso, o prédio passou por uma geral e recebeu novo telhado com impermeabilização da laje, troca da fiação elétrica e rede hidrossanitária, piso do estacionamento refeito e novo gradil externo. A reforma envolveu ainda reboco e pintura, e para reforçar a segurança, novas portas e janelas com gradil.

O investimento viabilizou ainda estrutura de combate a incêndios, câmeras de segurança, acessibilidade, ambiente climatizado, mobília e equipamentos novos.