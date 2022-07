Carapicuíba recebe unidade móvel com curso de Confecção Industrial de Costura

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 29 de agosto de 2019

A Prefeitura de Carapicuíba, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, por meio do Programa Via Rápida Emprego, recebe a Unidade Móvel de Confecção Industrial que realiza o curso de costura com o intuito de preparar os moradores para as vagas de emprego da região e também para começar seu próprio negócio.

As aulas, que acontecem de segunda à sexta-feira, tiveram início na última terça-feira, 27 e vão até o dia 24 de setembro. Ao todo são sessenta alunos, com vinte pessoas em cada período: manhã, tarde e noite.

Uma das alunas, Solange Teresinha Amaral Santos, de 50 anos, disse estar realizando um sonho.

“Sou apaixonada por costura e nunca tinha feito um curso na área. Por isso, a minha filha quando viu que havia inscrições abertas fez a minha inscrição e eu fiquei muito feliz. Estou realizando um sonho. Depois de me formar quero costurar em casa, receber encomendas e vamos ver o que o futuro me oferece”, comentou.

Kelly Joseane Soares, 36 anos, que está desempregada, vê o curso como a esperança de ter uma nova oportunidade no mercado de trabalho.

“Sempre gostei de costura e já fiz alguns outros cursos na área. Agora quero me aperfeiçoar e realizar o meu sonho de ter um ateliê. Com essa estrutura, que é muito boa, vou aprender a mexer em todas as máquinas e ganhar mais qualificação profissional”, afirmou.