Campeonato Municipal de Futebol – Foi dada a largada da Primeirona

Data de Publicação: 2 de setembro de 2019

E começou a competição da Primeira Divisão do futebol amador em Carapicuíba. São 16 equipes, divididas em duas chaves, jogando dentro delas e classificando as quatro melhores pontuadas para a segunda fase.

CHAVE A – Planalto, Maresias, Palmeirinha, Largo da Pólvora, Catuense, Mary Jane, Camaleão e Paulistano.

CHAVE B – Barcelona, Aliança Paulista, Villareal, Parceria, Vila Iza, Manchester, Nacional e Brasinha.

A abertura da competição foi marcada pelo equilíbrio. No sábado, 31, no Niterói o Planalto deu de 2 a 0 no Paulistano e o Camaleão passou pelo Maresias pela contagem mínima. No domingo, no Inac, o Mary Jane começou com a chuteira direita: 3 a 0 no Palmeirinha. O Largo da Pólvora derrotou o Catuense por 1 a 0 e a partida entre Barcelona e Brasinha terminou empatada em 1 a 1. No Planalto, o Aliança Paulista venceu o Nacional de virada: 3 a 2. O Manchester bateu o Villareal por 3 a 1 e o Parceria também estreou bem: 2 a 0 no Vila Iza.

A próxima rodada acontece no fim de semana. No sábado, 7, no Inac, às 13h45 e 15h15: Vila Iza x Aliança Paulista e Villareal x Parceria. No domingo, 8, no Planalto, às 9, 10 e 12 horas: Palmeirinha x Largo da Pólvora, Catuense x Maresias e Paulistano x Mary Jane. Simultaneamente, no Inac: Camaleão x Planalto, Manchester x Brasinha e Nacional x Barcelona.

SEGUNDA DIVISÃO – Domingo, 1, teve definição de finalistas no Niterói. Gopiuva e Juventus Ariston empataram em 2 a 2. Nos pênaltis, deu Gopiuva por 5 a 4. Vasco e Arsenal do Morro também empataram: 1 a 1. Nos pênaltis, deu Vasco por 4 a 2.

Gopiuva e Vasco jogam pelo título no domingo, 8, às 10h30, no Niterói.

TERCEIRA DIVISÃO – A definição dos finalistas foi no domingo, 1, no Niterói. Malhorca e Garotos da Vila empataram em 1 a 1. Nos pênaltis deu Malhorca por 3 a 1. Na segunda partida da rodada, o Chelsea despachou o XI Garotos com um 2 a 1 de virada.

Malhorca e Chelsea se enfrentam pelo título no domingo, 8, às 9 horas, no Niterói.

