Campeonato Municipal de Futebol Sub 15 – Restauração Social é campeão

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 2 de setembro de 2019

A equipe do Restauração Social papou o título do Sub 15, ao vencer o Paulista, na final da competição, realizada no sábado, 31, no Niterói.

O início da partida apresenta um Restauração Social mais agressivo, ameaçando a meta adversária. Mas o primeiro gol só veio nos últimos minutos do primeiro tempo, quando Juliano, abre o placar para o Restauração Social. No segundo tempo, Gabriel Piovani empata a partida.

Nos pênaltis, deu Restauração Social por 3 a 1.

RESTAURAÇÃO SOCIAL – Albert, Alison, Allan, Anthony, Christofer, Danilson, Deivison, Denilson, Felipe, Italo, João Victor, João Vitor, Juliano, Kaik, Miguel, Paublo e Robson. Comissão técnica: Fernando e Elias

PAULISTA – Abi, Pedro Lucas, Doli, Allan, Matheus, Kekéu, Rafa, Bigode, Saymon, Gabriel Piovani, Botelho, Lucas Lima, Luiz Pompilio, Luiz Cândido, Dudu, Yuri, Ricardo e Caique. Comissão técnica: Paulo e Fabio.

Disciplina: Vasco

Defesa Menos Vazada: Paulista

Artilheiro: empatados Kauan (Paulista) e Juliano (Restauração Social)

Árbitro: Fernanda dos Santos

Auxiliares: Laura Medeiros e Thiago Pereira

Mesário: Camila Luciana Gonçalves