Ousados da Bola goleia Real Atletick e conquista o título do sub 17 de futebol

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 2 de setembro de 2019

Neste sábado, 31, a Prefeitura de Carapicuíba realizou a grande final do Campeonato Municipal de Futebol na categoria sub 17. A decisão teve goleada do Ousados da Bola em cima do Real Atletick.

No início do jogo o Ousados da Bola já mostrou superioridade, criando mais chances de gol e acuando o Real Atletick, mas apenas aos 19 minutos da primeira etapa o Ousados abriu o placar, com gol de Fernando, que recebeu a bola na entrada da área, driblou a zaga e bateu tranquilamente no canto do goleiro rival. E não demorou muito para a equipe ampliar o marcador. Em sobra de bola, Samuel aproveitou e bateu de primeira no gol. Ousados da Bola 2, Real Atletick 0.

Ainda no primeiro tempo, o juiz marcou pênalti em um lance de toque de mão na área do Real e o camisa 20, Buiu, fez o terceiro para o Ousados.

No segundo tempo, Fernando apareceu novamente na partida e marcou o quarto gol do Ousados. O Real diminuiu em cobrança de pênalti do atleta Sapinho, mas ficou nisso, Ousados da Bola 4, Real Atletick 1.

Ousados da Bola: Girino, Grilo, Done, Ausgusto, Darlan, Kayky, Japa, Kaio, Samuel, Buiu, Fernando, Matheus, Guilherme, Ryan, Natan, Peo e Rafa. Comissão técnica: Digar

Real Atletick: Coco, Ytalo, Breno, Kaike, Batata, Borógui, Sapinho, Ronaldinho, André, Beringela, Guizão, Boréu, Pitico, Diego e Guilherme. Comissão técnica: André e Ady

Disciplina: Rafard

Defesa menos vazada: Ousados da Bola

Artilheiro: Fernando, do Ousados da Bola

Árbitro: Thiago Pereira

Auxiliares: Laura Medeiros e Fernanda Santos



Mesário: Camila Luciana Gonçalves