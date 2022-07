Mais de mil carapicuibanos realizaram cursos profissionalizantes neste ano

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 3 de setembro de 2019

Através de capacitação, as possibilidades de geração renda são ampliadas e oportunidades de emprego, preenchidas. Por isso, por meio das Secretarias de Assistência Social e Trabalho, a Prefeitura de Carapicuíba tem oferecido cursos profissionalizantes gratuitos à população.

Somente no primeiro semestre deste ano, mais de 1.000 carapicuibanos receberam certificados de conclusão em cursos nas áreas de estética, costura, artesanato, mídias sociais, mecânica de automóveis e alimentação.

Diarista e beneficiária do Bolsa Família, Aparecida Queiroz dos Santos, de 63 anos, concluiu o curso de design de sobrancelha no Cras Ariston. “Sempre fiz sobrancelhas, por isso, quando soube do curso gratuito logo realizei a inscrição, para me aperfeiçoar e aprender novas técnicas”, explica.

Diante da dificuldade em conseguir um trabalho formal, Aparecida vê na capacitação uma oportunidade de geração de renda, unindo o útil ao agradável. “Agora posso trabalhar com o que gosto e complementar a renda aqui de casa. A professora disse que me destaquei no curso, então quero comprar os materiais para trabalhar como design de sobrancelhas”, conta.

Os cursos gratuitos, além de expandirem as oportunidades, por meio de uma nova profissão, e movimentar a economia da cidade, também oferecem perspectivas e sonhos aos carapicuibanos. “Já fiz a inscrição para o curso de maquiagem, porque quero seguir na área da beleza. Serei design de sobrancelhas e maquiadora”.

Inscrições abertas

Estão com inscrições abertas os cursos de Unhas em Gel, Aplicador de Filme Automotivo, Manicure e Pedicure, Barbeiro, Costura: consertos e reparos, Maquiagem, Instalador de Som de Carros, Manutenção de Celular e Mecânica de Motos. Os cursos são oferecidos em todos os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

As vagas são limitadas e podem ser preenchidas somente por moradores da região de cada Cras e Creas. Caso o número de inscritos ultrapasse a quantidade de vagas, os excedentes aguardam na lista de espera para os novos cursos e turmas dos próximos meses.

Para se inscrever, os interessados devem ter idade a partir de 14 anos e apresentar originais e cópias do RG, CPF e comprovante de residência. Mais informações pelos telefones 4164-1624 e 4184-1217.