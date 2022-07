Prefeitura de Carapicuíba promove campanha de combate a Pediculose

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 3 de setembro de 2019

Durante o mês de agosto, a Prefeitura de Carapicuíba, por intermédio da Secretaria de Educação, realizou nas escolas da rede municipal de ensino a campanha contra Pediculose. Com ações de conscientização, o objetivo é combater e prevenir os casos de piolhos nas crianças.

Entre as atividades de orientação, pais, responsáveis e alunos, participaram de palestras com especialista, reuniões, além de dicas através de cartazes, folhetos e informativos. Complementando, no último dia 30, um mutirão levou explicações detalhadas, apresentando soluções de tratamentos.

Frequente na idade escolar, o não tratamento da pediculose pode causar interferência no rendimento das atividades pedagógicas, agravando-se ainda para infecções, como é o caso do piolho no couro cabeludo, responsável por grande parte da demanda de afastamento escolar.

Outra situação que também pode acentuar são os casos de lêndeas: o parasita atinge sua maturidade entre 9 a 12 dias, período em que muda da coloração branca para atingir a fase adulta nas cores marrom/branca /acinzentado, e quando não tratada da forma correta alcança o nível extremo de anemia na criança.

Tratamento

O município de Carapicuíba disponibiliza tratamento medicamentoso nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) para todos os moradores.