Carapicuíba recebe SuperBMX Estilo Livre com melhores pilotos internacionais

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 4 de setembro de 2019

Conhecida por possuir uma das melhores pistas de BMX do Brasil, a cidade de Carapicuíba vai receber pelo segundo ano consecutivo os melhores pilotos de BMX Dirt entre os dias 5 e 8 de setembro. Os treinos e provas têm entrada gratuita e a grande final, no domingo (8), será transmitida ao vivo pelo SporTV. O evento tem apoio da Prefeitura de Carapicuíba.

A competição é composta por três fases: pré-classificatória, classificatória e final. No dia 5, os treinos são livres e os atletas podem se familiarizar com a pista. Na primeira fase, sexta-feira (6), todos pilotos fazem duas descidas, sendo considerada a maior nota e descartada a menor. Os dez primeiros são os que irão se juntar aos esportistas internacionais convidados no sábado (7), no qual haverá a classificatória com 16 atletas, que disputaram a vaga entre os 10 melhores para a grande final.

A prova acontece no Caracas Trails, localizado na rua do Estádio, 31 – 163 (Cohab).

Atleta carapicuibano é destaque

Campeão mundial, Leandro Moreira (Overall), que é de Carapicuíba e venceu a edição do BMX do ano passado, vai estar presente no evento.

Programação e Serviço I SUPERBMX Estilo Livre

Dia 5: Das 14h às 17h – Treinos livres

Dia 6: Das 9h às 12h – Treinos oficiais II 14h às 16h – Pré-classificatória

Dia 7: Das 9h às 10h – Warm up II 10h às 12h – 1ª bateria classificatória II 14h às 16h – 2ª bateria classificatória

Dia 8: Das 12h30 às 13h – Warm up II 13h – Início da competição e premiação