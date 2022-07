1ª divisão do Campeonato Municipal de Futebol – Rodada de muitos gols

8 de setembro de 2019

A segunda rodada da Primeirona, realizada no último final de semana, foi de muitos gols. Aliança Paulista, Catuense, Planalto, Brasinha e Nacional balançaram as redes.

No sábado, 7, no Inac, o Aliança deu de 4 a 1 no Vila Iza e o Vilarreal passou pelo Parceria por 2 a 1. No domingo, 8, no Planalto, o Largo da Pólvora venceu o Palmeirinha por 2 a 0, o Catuense derrotou o Maresias por 3 a 0 e o Mary Jane teve nova vitória: 3 a 2 no Paulistano. No Inac, o Brasinha goleou o Manchester por 6 a 3 e o Planalto somou pontos: 3 a 1 no Camaleão. O Nacional recuperou-se da derrota para o Aliança Paulista e, nesta rodada bateu de 4 a 2 no Barcelona.

A próxima rodada está agendada para domingo, 15. No Niterói, às 9,10h30 e 12 horas: Catuense x Camaleão, Planalto x Mary Jane e Maresias x Palmeirinha. No Inac, às 10h30, 12 e 13h30: Barcelona x Manchester, Aliança Paulista x Villareal e Largo da Pólvora x Paulistano. No Planalto, às 10h30 e 12 horas: Vila Iza x Nacional e Brasinha x Parceria.