Gopiuva é campeão da 2ª divisão do Campeonato Municipal de Futebol

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 8 de setembro de 2019

A equipe do Gopiuva bateu o Vasco na final da Segundona, realizada no domingo, 8, no Niterói.

No início do primeiro tempo, as equipes se estudam e alternam ataques sem êxito nas finalizações. E o primeiro gol só aconteceu no último minuto: Alan, abrindo o placar para o Gopiuva.

No segundo tempo, aos 12 minutos, Alan é derrubado na área: pênalti. Ele mesmo bate e amplia para o Giopiuva: 2 x 0. Aos 25, Su decreta: Goipuva 3 x 0.

Campeão: Gopiuva – Miller, Bilico, Diego, Mineiro, Alexsandro, José, Henrique, Bokão, Alan, Su, Vitor, Guedes, Adrian, Berg, Thiago, Tokinho, Vla, Fininho, Wanderley e Marins. Comissão técnica: Guizão e Cleber.

Vice-campeão: Vasco – Daniel, Titi, Eduardo, Rondinei, Lucas Borges, Matheus, Robinho, Leonardo Jesus, Danilo, Jonathan, Lucas Mauro, Daniel Carvalho, Rodrigo Lima, Gustavo, Mineiro, André e Ryan. Comissão técnica: Marcelo Aguiar e Amilton Valente.

Disciplina: São Bento

Defesa Menos Vazada: Vasco

Artilheiro: Cassio, do São Bento, com 7 gols.

Árbitro: Daniel Carlos Luciano

Auxiliares: Paulo Nogueira Pinho e Paulo Henrique do Vale

Mesário: Mauro Pereira dos Santos