Carapicuibanos conquistam pódio no Super BMX 2019

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 10 de setembro de 2019

Realizado em Carapicuíba, com o apoio da Prefeitura, o Super BMX 2019 aconteceu entre os dias 5 e 8 de setembro, na melhor pista de BMX da América Latina, a Caracas Trails, localizada na rua do Estádio – Cohab, e contou com a presença dos melhores pilotos da modalidade.

O público que lotou as arquibancadas no último domingo, 8, pode ver um verdadeiro show de manobras e além disso viram os pilotos da casa, Leandro ‘Overall’ e Gustavo ‘Bala Loka’, conquistarem o primeiro e segundo lugar do pódio. A terceira colocação ficou com o californiano Mike Hucker.

Bala Loka tem apenas 16 anos, discípulo de Overall, ele participou pela primeira vez de uma competição profissional e se emocionou com o resultado.

“Estou emocionado por conseguir um pódio aqui em casa. Desde os meus 7 anos batalho e treino com o Overall e hoje, na minha primeira vez em uma competição profissional, já conquistei a medalha de prata e estou muito emocionado. Achei o evento incrível. Obrigado a Prefeitura de Carapicuíba por toda ajuda”, disse o piloto.

Já Overall, que tem um currículo extenso com diversos títulos importantes, defendeu o primeiro lugar que conquistou na competição no ano passado e destacou o apoio da Prefeitura.

“A Prefeitura de Carapicuíba está de parabéns, deu muita assistência para a gente poder realizar o evento. Meu, estou muito feliz”, afirmou.