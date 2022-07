Prefeitura informa alterações nos serviços municipais devido à reintegração de posse de área da Cohab V

Data de Publicação: 10 de setembro de 2019

Na quinta-feira, dia 12, acontece a reintegração de posse do terreno próximo à Rua Alterosa, na Cohab V. A operação é resultado de processo judicial movido pela Cohab-SP (Companhia Metropolitana de Habitação da Cidade de São Paulo), proprietária da área.

A Prefeitura de Carapicuíba trabalha para que a reintegração de posse aconteça de forma pacífica, cumprindo a decisão judicial favorável à Cohab-SP. As assistentes sociais do município acompanharão todo o processo e realizarão o cadastro das famílias para encaminhamento aos programas sociais.

Seguindo as recomendações de segurança da Polícia Militar, a Prefeitura informa que não haverá aula nas escolas municipais Argeu Silveira Bueno, Tico Tico, Castelo Encantado, Izaura Quércia, Algodão Doce, Maria Abyasa e Maria Eliana Zadra. Além disso, a Diretoria de Ensino do Estado confirma que as aulas serão suspensas na Escola Estadual Aparecida de Fátima Silva.

Por estar próximo à área da reintegração de posse, o AME (Ambulatório Médico de Especialidades) do Governo do Estado também não funcionará neste dia.

Algumas vias terão o fluxo de veículos interrompido durante o cumprimento da decisão judicial. Toda a extensão da Rua Alterosa será fechada, a Avenida Tancredo Neves será bloqueada entre a Marginal do Ribeirão e a Rua Mário Rodrigues Borba. Além disso, a Marginal do Ribeirão será interditada entre o Km 21 e a Estrada do Copaíba.

A Cohab-SP disponibilizará caminhões de mudanças para os moradores. A reintegração de posse contará com apoio da Defesa Civil, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, SAMU, Vigilância em Zoonoses, além das Secretarias de Assistência Social, Trânsito, Segurança, Obras, Habitação, Saúde, Educação, entre outros órgãos.

Transporte público

Após um ônibus ser incendiado na última sexta-feira, as linhas de ônibus que passam pela Cohab V sofreram alterações de itinerário. Até acontecer a reintegração de posse, as empresas de transporte decidiram que os ônibus da ETT, Del Rey e Viação Osasco não circulam pela Av. Tancredo de Almeida Neves e pelo trecho da Av Marginal do Ribeirão, entre a rotatória do Km 21 e a empresa Udiaço.

Os moradores que utilizam o transporte público devem se dirigir à Av. Antônio Faustino, Estrada Copaíba ou Estrada do Cabreúva. A Prefeitura de Carapicuíba lamenta o transtorno causado pelos atos de vandalismo.