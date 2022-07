Prefeitura de Carapicuíba abre concurso público em diversas áreas

Data de Publicação: 12 de setembro de 2019

A Prefeitura de Carapicuíba publicou o edital com vagas remuneradas. As oportunidades são em diversas áreas: Jardineiro (2), Pedreiro (2), Pintor (2), Agente da Defesa Civil (1), Técnico em Gesso (2), Técnico de Laboratório (1), Técnico em Prótese Dentária (1), Biologista (1), Biomédico (1) e Fonoaudiólogo (1).

Para se inscrever é necessário ler o edital completo no site: www.carapicuiba.sp.gov.br, ter idade mínima de 18 anos, no caso masculino estar em dia com o serviço militar e ter aptidão física e mental.

As inscrições serão realizadas via Internet, no endereço eletrônico www.rboconcursos.com.br, iniciando-se no dia 16 de setembro de 2019 e encerrando-se no dia 16 de outubro de 2019.