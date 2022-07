Futsal: JK e Camaleão marcam a rodada com goleadas

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 16 de setembro de 2019

PRIMEIRA DIVISÃO – Na segunda rodada da competição, realizada no domingo, 15, o JK goleou o Liras por 8 a 1 e o Camaleão estreou com o pé direito: 6 a 0 no Vai Que Cola. O Em Cima da Hora deu de 3 a 1 no Furia, mesmo resultado da vitória do Porto sobre o Tudo Nosso. As outras duas partidas da rodada, Nova Vida x FDS 12 e Último Gole x Bola +1 terminaram empatadas em 3 a 3.

A terceira rodada está agendada para o dia 29, domingo, a partir das 8h30: Marília x Camaleão, Liras x Último Gole, Bola +1 x Vai Que Cola, Tudo Nosso x Em Cima da Hora, Madrid x Nova Vida e Fura x FDS 12.

VETERANO – Quinta-feira, 12, os coroas balançaram a rede no Senninha. O D´Babas deu de 6 a 1 no Cruzeirinho e o Camaleão bateu o Suorime por 7 a 3.

A próxima rodada tem só uma partida, agendada para quinta, 19, às 19h30: Madrid x 7 de Setembro.

SUB 18 – Na quarta rodada, realizada no sábado, 14, o Marília venceu o Serrana por 3 a 1 e o Bate Fácil derrotou o Real Atletick por 4 a 2. Instituto Restauração e Maresias empataram em 5 a 5.

A próxima rodada está agendada para sábado, 21, a partir das 15 horas: Bate Fácil x Marília, Real Atletick x Instituto Restauração e Serrana x Botafogo.

SUB 14 – O América Juniors marcou a quarta rodada, realizada no sábado, 14, com um 4 a 0 no Maresias. O Projeto ABC bateu o FDS 12 por 5 a 2 e o Paulista passou pelo Marília por 2 a 1 .

A quinta rodada está agendada para o sábado, 21, a partir das 13 horas: Paulista x FDS 12, Marília x Maresias e América Juniors x Projeto ABC.