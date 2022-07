Prefeitura de Carapicuíba entrega mais uma escola reformada na cidade

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 18 de setembro de 2019

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Educação, reinaugura nesta quinta-feira, 19, por meio do programa “Construindo o Futuro”, mais uma escola revitalizada – a Emei Peter Pan, que foi totalmente remodelada.

Localizada na Cohab II, a unidade receberá o evento de entrega da reforma e festejará as benfeitorias no prédio, que recebeu obras a fim de atender as necessidades dos alunos e responsáveis, aumentando o conforto, segurança e qualidade do ensino às crianças.

O projeto, criado pela atual gestão, leva um mutirão de revitalizações às unidades da rede municipal de ensino, com manutenções nas áreas internas e externas; pinturas; vistorias nas redes hidráulicas/elétricas; troca do telhado com sistema térmico; construção de quadra infantil; novos mobiliários e computadores, além da instalação de câmeras de monitoramento e alarmes.

Construindo o Futuro

O Programa Construindo o Futuro tem como objetivo reestruturar as acomodações do ambiente escolar, melhorando as condições de trabalho aos servidores e o aprendizado aos alunos. Com mais essa unidade entregue à população, a lista já soma seis escolas reformadas: Nai Molina do Amaral (Jd. Planalto), Tico – Tico (Cohab V), Cidade Ariston (Ariston), Deolinda Trimboli (Vila Sul Americana) e Vó Tonha (Ariston).

Em fase final dos serviços, a Emei Carmelinda tem previsão de entrega para os próximos dias. A Miguel Costa Junior e Emei Paraíso das Crianças, passam pela etapa intermediária.