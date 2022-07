Prefeitura de Carapicuíba abre inscrições para creches

Data de Publicação: 19 de setembro de 2019

Entre os dias 23 de setembro e 25 de outubro, a Prefeitura de Carapicuíba, por intermédio da Secretaria de Educação, abre inscrições para as creches municipais. Os cadastros são para crianças entre 6 meses a 3 anos e 11 meses que não estão inscritas em listas de espera.

O período de inscrição acontece em dois períodos, a fim de facilitar aos moradores da cidade. A primeira fase começa nessa segunda-feira, dia 23 e segue até o dia 27, no ginásio Ayrton Sena, com retirada de senha por ordem de chegada. Já a segunda fase será realizada no Centro de Formação de Professores, do dia 30 de setembro a 25 de outubro.

O atendimento começa a partir das 8 horas nas duas etapas. Para efetivar o cadastro, o responsável deve apresentar a Certidão de Nascimento da criança, comprovante de endereço com CEP e um documento original.

Atenção: os munícipes que já possuem inscrição não precisam efetuá-la novamente. A Prefeitura disponibiliza através do site oficial o link ‘Central de Vagas’ para acompanhamento da lista.

EMEI (Pré I e Pré II)

As inscrições para as escolas municipais de ensino infantil também começam nessa segunda-feira, dia 23, e podem ser realizadas na unidade mais próxima da residência, das 8 às 16 horas. Os documentos necessários são: Certidão de Nascimento da criança, comprovante de endereço com CEP e RG do responsável.