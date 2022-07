1ª Divisão – Largo da Pólvora e Brasinha mantêm liderança

Data de Publicação: 23 de setembro de 2019

A quarta rodada da Primeirona, realizada no domingo, 22, manteve os líderes Largo da Pólvora e Brasinha como cabeças de chave. No Niterói, o Largo da Pólvora somou pontos: 1 x 0 no Mary Jane. O Manchester passou pelo Parceria por 2 a 1 e a partida entre Barcelona e Vila Iza terminou em 1 a 1. No Inac, o Brasinha deu de 4 a 0 no Aliança Paulista, mesmo resultado da vitória do Paulistano, em cima do Maresias. Camaleão e Palmeirinha empataram em 1 a 1. No Planalto, o Villareal bateu o Nacional por 3 a 1. Planalto e Catuense ficaram no 0 a 0.

A quinta rodada está agendada para domingo, 29. No Niterói, às 9, 10h30 e 12 horas: Manchester x Aliança Paulista, Catuense x Palmeirinha e Largo da Pólvora x Planalto. No Inac, às 10h30, 12 e 13h30: Parceria x Barcelona, Villareal x Vila Iza e Nacional x Brasinha. No Planalto, às 10h30 e 12 horas: Camaleão x Paulistano e Maresias x Mary Jane.