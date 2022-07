Futsal – Menores fazem rodada de goleadas

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 23 de setembro de 2019

Sábado, 14, teve rodada de goleadas nas categorias menores. Faltam duas rodadas para definir a primeira fase do Sub 18.

VETERANO – Quinta-feira, 19, teve apenas uma partida, quando o Madrid venceu o 7 de Setembro por 3 a 2.

A próxima rodada está agendada para quinta-feira, 26, a partir das 19h15: Suorimé x D´Babas e Cruzeirinho x K´Langos.

SUB 18 – Na quinta rodada, realizada no sábado, 14, o Serrana derrotou o Botafogo por 7 a 5, o Real Atletick deu de 7 a 2 no Instituto Restauração e o Bate Fácil venceu o Marília por 5 a 3.

A próxima rodada, penúltima da primeira fase, está agendada para sábado, 28, a partir das 15 horas: Marília x Botafogo, Bate Fácil x Instituto Restauração e Serrana x Maresias.

SUB 14 – O América Juniors goleou o Projeto ABC por 6 a 0 e o Marília venceu o Maresias pela contagem mínima. Paulista e FDS 12 empataram em 4 a 4.

A última rodada da primeira fase está agendada para sábado, 28, a partir das 13 horas: FDS 12 x América Juniors, Paulista x Maresias e Projeto ABC x Marília.