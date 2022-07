Com apoio da Prefeitura, Verdejando da Rede Globo chega a Carapicuíba pelo segundo ano consecutivo

Secretarias: Meio Ambiente e Sustentabilidade

Data de Publicação: 24 de setembro de 2019

Na sexta-feira, dia 27, Carapicuíba recebe a iniciativa Verdejando da Rede Globo. O evento proporciona experiências para a comunidade com mutirão de plantio, oficinas, além de atividades para as crianças. A ação conta com apoio da Prefeitura por meio das Secretarias de Meio Ambiente, Obras e Educação.

Os alunos da Escola Municipal Nai Molina do Amaral participarão das atividades. O Verdejando acontece das 6 às 14 horas. Vivências na natureza, oficinas mão na terra, atividades lúdicas para as crianças, feira de produtos orgânicos, artesanais e sustentáveis, praça de alimentação com comidas saudáveis e música fazem parte da programação gratuita.

O Verdejando é uma iniciativa da Globo, que desde 2013 busca conscientizar, mobilizar e provocar a reflexão sobre a importância do verde na cidade. Em seis anos de atuação, a iniciativa já produziu mais de 20 horas de conteúdo jornalístico e plantou mais de 6.500 árvores em conjunto com a comunidade.

Programação

27/09 – Mutirão de plantio no Parque Planalto – Carapicuíba

Rua Serra de Mailasqui, 40 – Jd. Planalto

Das 6h às 14h

Atividades:

– Oficina de plaquinhas

– Oficina de plantio em caixas de leite para criação de viveiro na escola

– Oficina de Jogos Musicais e Rodas Culturais Brincantes

– Resgate de orquídeas