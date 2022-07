Prefeitura de Carapicuíba abre inscrições para aulas gratuitas de violão

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 24 de setembro de 2019

A partir desta quarta-feira, 25, Prefeitura de Carapicuíba abre inscrições para vagas do Projeto Gente Grande. Parceria entre a Secretaria de Cultura e Turismo com a Associação Foco Arte e Desenvolvimento, o programa oferece aulas gratuitas de Música Violão (para meninos e meninas).

As vagas são para crianças de 7 a 12 anos, matriculadas na rede pública de ensino, moradoras da cidade e com renda familiar de até R$1.400,00. Os interessados devem se inscrever na sede da Secretaria, localizada na avenida Presidente Vargas, 280 – Vila Caldas.

As aulas serão aplicadas no Espaço Cultural, situado na avenida General Teixeira Lott e contam ainda com inglês e defesa pessoal. Vale ressaltar que o projeto oferece lanches às crianças durante o horário das aulas.

Para efetivar a inscrição é necessário a apresentação dos seguintes documentos: RG e CPF do responsável, comprovante de endereço atualizado, RG ou certidão de nascimento da criança, duas fotos 3×4, comprovante de renda atual, declaração escolar e cartão do NIS. Após a entrega a família estará sujeita a entrevista com os profissionais de Assistência social para finalização do processo.

Projeto Gente Grande

Meninas – Total 45 vagas (aulas de violão, inglês e defesa pessoal)

Meninos – Total 45 vagas (aulas de violão, inglês e defesa pessoal)