Lançamento das obras do Ceeac reúne cinco mil carapicuibanos

Data de Publicação: 25 de setembro de 2019

No último domingo, a Prefeitura fez o lançamento das obras do Ceeac (Centro de Educação, Esporte, Arte e Cultura), no Jardim Planalto. O novo complexo terá nova escola, teatro, ginásio esportivo e piscina, em mais de 10.000 m² de área. Cerca de cinco mil carapicuibanos participaram do evento.

O projeto inclui teatro em prédio com auditório de 176 assentos, palco, sala de camarim, entre outros ambientes, além de acessibilidade com rampa de acesso. A nova escola municipal contará com área construída de mais de 2.000 m², com três andares, 16 salas de aulas em ambiente moderno, seguro e acessível. Já o ginásio contará com quadra poliesportiva, vestiários, meia quadra para outras atividades, em área construída de mais de 1.200m².

O evento contou com shows do cantor Aaron Modesto (participante do programa The Voice da Rede Globo) e da dupla Patati Patatá, além de apresentação de balé e brinquedos infláveis.