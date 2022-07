Prefeitura de Carapicuíba soma 10 equipamentos entregues na educação

Data de Publicação: 25 de setembro de 2019

Seguindo com os investimentos na área da educação, a Prefeitura de Carapicuíba alcança, nessa semana, a entrega de dez escolas na cidade, novas ou totalmente revitalizadas. Na próxima sexta-feira, 27, os moradores da região do Jardim Angélica serão os beneficiados e recebem a Emef Miguel Costa Júnior completamente remodelada.

Através do programa de reformas “Construindo o Futuro”, diversas escolas da cidade já passaram pelas obras de melhorias, que tem como objetivo reestruturar as acomodações do ambiente escolar, atendendo as necessidades de alunos e servidores, aumentando o conforto, segurança e a qualidade do ensino às crianças.

A Emef, décima unidade entregue, recebeu pintura interna e externa; vistorias nas redes hidráulicas/elétricas; troca do telhado com sistema térmico; novos mobiliários e computadores, além da instalação de câmeras de monitoramento e alarmes. Na última semana, foi a vez dos moradores da região da Cohab II, que contemplaram a Emei Peter Pan de visual novo.

Marilaine Augusto, mãe do aluno Marcos, de 3 anos, participou da reinauguração da Emei Peter Pan e elogia as novas instalações. “Ele estava ansioso para fazer a apresentação durante a festa da entrega, depois fomos conhecer a escola e gostei muito do resultado. Ficou maravilhosa! Agora poderão desfrutar de uma escola linda, limpinha e organizada”, destacou.

Dez equipamentos para a educação

Com a entrega da Emef Miguel Costa, a Secretaria Municipal de Educação soma 10 unidades novas ou totalmente revitalizadas somente nos últimos 12 meses de governo. Destas, seis escolas passaram pelas reformas e foram entregues à população: Nai Molina do Amaral (Jd. Planalto), Tico – Tico (Cohab V), Cidade Ariston (Ariston), Deolinda Trimboli (Vila Sul Americana), Vó Tonha (Ariston), Peter Pan (Cohab II).

Entre as escolas inauguradas: Emei José Gonçalves (Vila Menck), Emei Leonildo Braym (Jd. Novo Horizonte) e Emei Regina Marta (Vila Santa Terezinha).