1ª divisão do Campeonato Municipal de Futebol está a um passo da definição

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 7 de outubro de 2019

Falta apenas uma rodada para definição da primeira fase. Domingo, 6, no Niterói, o Barcelona deu de 4 a 1 no Villareal e o Brasinha passou pelo Vila Iza por 2 a 1. Paulistano e Catuense terminaram a partida sem gols. No Inac, o Largo da Pólvora, líder da chave A, despachou o Maresias por 5 a 0. Com isso, o Maresias já está rebaixado para a 2ª Divisão. O Manchester bateu o Nacional (outro rebaixado) por 3 a 1. No Planalto, o Planalto derrotou o Palmeirinha por 3 a 0 e a partida entre Parceria e Aliança Paulista ficou no 1 a 1.

A próxima rodada define a primeira fase e está agendada para domingo, 13. No Niterói, às 9, 10h30 e 12 horas: Parceria x Nacional, Catuense x Mary Jane e Villareal x Brasinha. Simultaneamente, no Inac: Planalto x Maresias, Palmeirinha x Paulistano e Vila Iza x Manchester. No Planalto, às 10h30 e 12 horas: Largo da Pólvora x Camaleão e Barcelona x Aliança Paulista.