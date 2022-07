Prefeitura de Carapicuíba amplia trabalhos de limpeza na cidade

Secretarias: Obras e Serviços Municipais

Data de Publicação: 8 de outubro de 2019

Mais uma melhoria nos serviços de zeladoria de Carapicuíba. A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Municipais, aumentou a equipe de varrição de rua com a soma de 30 funcionários, ampliando os trabalhos de limpeza da cidade.

Além disso, a Prefeitura segue todos os dias com as equipes de retirada de entulho, cata-treco e limpeza geral nas ruas para executar os serviços de zeladoria, mas algumas pessoas ainda fazem o descarte irregular nas vias do município. Ao todo, as equipes da Secretaria de Obras e Serviços Municipais retiram das ruas cerca de 3 mil toneladas de entulho por mês.

Seja um fiscal do entulho

Para combater o descarte irregular de materiais em vias públicas, a Prefeitura de Carapicuíba criou o “Fiscal de entulho”. Agora, você pode denunciar quem jogo suja com a nossa cidade. Jogar entulho na rua é crime e a multa pode chegar até R$ 9.000,00.

Denuncie pelo WhatsApp: 94126-4022

Ecopontos



A Prefeitura criou seis Ecopontos para que os munícipes façam o descarte correto de entulho e materiais recicláveis.

Horário de recebimento de materiais: 8h30 às 16h30 de segunda a sexta-feira. No sábado é das 8h30 às 11h30

– Ecoponto Jandaia – Estrada do Gopiúva, 1557 – Pq. Jandaia

– Ecoponto Santa Brígida – Rua Peruíbe, 4 – Telefone 4186-2668

– Ecoponto Veloso – Avenida Jatobá, 576 – Telefone: 4167-6806

– Ecoponto e Regional Cohab – Avenida Brasil, 292 – Telefone 4184-1179

– Ecoponto Aldeia – Rua José Ailton de Camargo, 75 – Telefone 4184-3867

– Ecoponto Ariston – Av. Comendador Dante Carraro, 333 – Tel: 4183-6864