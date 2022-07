Prefeitura de Carapicuíba entrega escola totalmente reforma

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 8 de outubro de 2019

A Emei Carmelinda Cavalganti Chagas, localizada na Vila Cretti, foi reinaugurada após ser totalmente revitalizada. A entrega da obra contou com a presença de pais e alunos. Através da Secretaria de Educação, a Prefeitura de Carapicuíba segue com o programa de reforma nas escolas “Construindo o Futuro”.

Com o objetivo de oferecer mais conforto e segurança para alunos e funcionários, o projeto leva um mutirão de melhorias às unidades da cidade. Pinturas das paredes internas e externas; manutenção dos sistemas hidráulico/elétrico; construção de quadra infantil; reforma das salas de aula; troca do telhado com sistema térmico; novos mobiliários e computadores, além da instalação de câmeras de segurança com monitoramento 24 horas.

Ezequias Moreira, pai de aluno, participou da festa de entrega e segundo ele, com a reformulação da escola, agora, crianças e servidores contam com maior qualidade no ambiente escolar. “O que me chamou atenção foi o mobiliário, tudo novinho. O espaço ficou colorido, com mais vida. O trabalho realizado ficou ótimo, tem qualidade no material utilizado, sou marceneiro e consigo reparar em cada detalhe”, destacou.

“A escola ficou bem agradável para as crianças. Minha filha disse que a sala dela está melhor, agora tem mais brinquedos, mais espaço, eu também gostei das mesas, brinquedos e toda decoração. Uma escola confortável para as crianças”, comentou Joice Nicácio, mãe de aluna da unidade.