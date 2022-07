Guarda Civil Municipal recupera objetos furtados de igreja em Carapicuíba

Secretarias: Segurança Pública e Controle Urbano

Data de Publicação: 9 de outubro de 2019

A Guarda Civil Municipal de Carapicuíba segue realizando diversas ações de combate ao crime na cidade. Em mais um trabalho, as equipes conseguiram recuperar os instrumentos musicais que foram furtados da Igreja Congregação Cristã do Brasil, na Vila Municipal.

O roubo ocorreu na noite do último sábado, 5. De acordo com a Guarda, os criminosos entraram no local, renderam os caseiros, pegaram os instrumentos, toda arrecadação do fim de semana, dois violinos, um sax tenor, pertences pessoais e o carro de um servo.

Os guardas do caso realizaram a investigação e conseguiram recuperar os materiais nesta quarta-feira, 9, na rua Ageu, Cohab. Estavam escondidos em terreno baldio.

Guarda Civil Municipal – Telefone: 4183-5229

Base Comunitária no Bairro Ariston

Endereço: Avenida Barbara Hipólito com Dante Carraro

Base Comunitária no Parque do Planalto

Endereço: Rua Serra de Mailaisque



WhatsApp Denúncia contra invasões – (11) 94274-5054

Ouvidoria – 4164-2971 / 41645440 – [email protected]