Prefeitura de Carapicuíba oferece enxoval e curso de tear para gestantes

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 10 de outubro de 2019

Na quarta-feira (9), a Prefeitura de Carapicuíba, em parceria com o Instituto de Compromisso com o Desenvolvimento humano (ICDH) lançou o projeto para gestantes “Presente de Deus”, que oferece curso de tear e enxoval às futuras mamães.

As gestantes que realizarem todas as etapas do pré-natal e curso de tear – oferecido uma vez por semana em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) – serão contempladas com o enxoval do bebê, para isso, as gestantes devem se inscrever na UBS em que realizam o pré-natal.

Moradora da Vila Helena e gestante de 12 semanas, Lucimeire Tavares de Souza, 38 anos, conta o que achou da iniciativa. “Eu não teria condições de comprar todo o enxoval, fiquei muito feliz com o projeto. Nas gestações dos meus filhos de 18, 15 e 9 anos, não me lembro de ter recebido essa atenção. Além disso, sou muito bem atendida na UBS Vila Helena”.