Campeonato Municipal de Futebol – Rodada define primeira fase

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 13 de outubro de 2019

A Primeirona teve rodada de definição no domingo, 13. O Planalto carimbou passaporte com goleada: 7 a 1 no Maresias. O Paulistano despachou o Palmeirinha com um 3 a 0. O Largo da Pólvora, classificado, perdeu de 3 a 0 para o Camaleão. O Mary Jane, que empatou em 1 a 1 com o Catuense, também está na próxima fase. O Barcelona deu de 3 a 1 no Aliança Paulista e o Brasinha derrotou o Villareal pela contagem mínima. O Vila Iza bateu o Manchester por 3 a 1 – ambos classificados. Parceria e Nacional terminaram sem gols.

A rodada da segunda fase, quartas de final, está agendada para domingo, 20, com partidas às 10h30 e 12 horas. No Niterói: Largo da Pólvora x Vila Iza e Brasinha x Paulistano. No Inac: Planalto x Barcelona e Manchester x Mary Jane.

SELETIVA – A competição chega à reta final. A definição está agendada para domingo, 20. No Niterói, às 9 horas: Manganelli x Sem Compromisso. No Inac, às 13h30: Lion x Brasília. Os vencedores competem na Terceira Divisão da temporada 2020.