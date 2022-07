Campeonatos Municipais de Futsal – Veterano e menores definem finalistas

Data de Publicação: 13 de outubro de 2019

As temporadas dos campeonatos municipais de futsal estão na reta final. Veterano, Sub 14 e Sub 18 definiram finalistas.

1ª DIVISÃO – A nota triste da quinta rodada, realizada no domingo, 13, foi o WO técnico do Liras, que enfrentaria o Bola + 1. O Camaleão goleou o JK por 8 a 1 e o Marília deu de 5 a 2 no Último Gole. O Porto derrotou o Nova Vida por 5 a 2 e o Em Cima da Hora mantém a liderança: 5 a 1 no Madrid. O Tudo Nosso venceu o Furia por 4 a 2.

A próxima rodada, penúltima da primeira fase, está agendada para domingo, 20, a partir das 8h30: Nova Vida x Tudo Nosso, Em Cima da Hora x Porto, Madrid x FDS 12, Marília x Vai Que Cola, JK x ÚItimo Gole.

VETERANO – Quinta-feira,10, teve definição de finalistas. O Camaleão carimbou passaporte com um 8 a 2 no Madrid e o Marília despachou o D ´Babas batendo de 8 a 1.

Camaleão e Marília se enfrentam pelo título na quinta-feira, 17, às 19h45.

SUB 18 – Sábado, 12, teve definição de finalistas. Bate Fácil e Marília empataram em 6 a 6. Nos pênaltis, o Bate Fácil garantiu a vaga na final: 4 a 3. O Real Atletick despachou o Maresias: 7 a 2.

Bate Fácil e Real Atletick fazem a grande final no dia 26, sábado, às 15h15.

SUB 14 – Sábado, 12, foram definidos os finalistas. O América Juniors garantiu a vaga com um 6 a 4 no Marília e o Paulista despachou o Projeto ABC: 4 a 2.

Paulista e América Juniors jogam pelo título no dia 26, sábado, às 14h15