Festa do Dia das Crianças reúne 15 mil pessoas em Parque de Carapicuíba

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 14 de outubro de 2019

Em comemoração ao Dia das Crianças, a Prefeitura de Carapicuíba preparou grande festa para comemorar a data no sábado, 12. O evento, organizado pela Secretaria de Educação, aconteceu das 10 às 15 horas, no Parque Gabriel Chucre, localizado na avenida Consolação, 505, Vila Gustavo Correia.

A festa contou com o festival de cores, que marca também a chegada da primavera com otimismo e brincadeiras coloridas para toda a família.

Com presença do Baby Shark, todos os personagens do filme Frozen (Elza, Ana, Olaf), Super-heróis e apresentações de breaking e Balé Reverance, não faltou diversão para os pequenos.

Festa nas Escolas

Na última semana foram realizadas atividades com os alunos das escolas da rede municipal de ensino em comemoração ao Dia das Crianças 2019. A programação contou com brinquedos infláveis e muitas atividades em todas Emeis e Emefs da cidade.