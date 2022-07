Prefeitura de Carapicuíba inicia construção da nova UBS Cohab V

Data de Publicação: 15 de outubro de 2019

Depois de anos funcionando em ambiente precário, a Unidade Básica de Saúde (UBS) Cohab V foi demolida pela Prefeitura de Carapicuíba, para a construção de uma nova UBS e Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), com atendimento de clínica médica geral, psicologia, ginecologia, odontologia, acupuntura e terapia.

O novo equipamento contará com uma área total construída de 980 metros quadrados para seis consultórios clínicos; três consultórios de psicologia; farmácia; três consultórios ginecológicos com sanitários adaptados; consultório de acupuntura; sala de expressões corporais e terapia; salas de medicação, curativo e vacinação, além de sala de espera com 60 lugares.

O novo CEO também será construído no mesmo padrão de qualidade da atual gestão. Com sala de emergência, consultório coletivo com oito cadeiras odontológicas, recepção com mais de 20 lugares e salas de administração, os atendimentos do CEO Cohab V serão ampliados de 1.400 para cerca de 2 mil agendamentos ao mês.

A nova estrutura foi projetada para oferecer conforto e atendimento de qualidade à população. Acessibilidade, ambiente climatizado e informatizado, câmeras de videomonitoramento, mobília e equipamentos modernos fazem parte das futuras instalações.