Univesp Polo Carapicuíba abre 100 vagas para cursos gratuitos

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 16 de outubro de 2019

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) – Polo Carapicuíba – está com inscrições abertas para o vestibular. A unidade, viabilizada na cidade pela parceria entre Prefeitura e Governo do Estado, oferecerá diversas vagas gratuitas de ensino superior.

Ao todo serão seis cursos: 50 vagas para licenciatura em Letras, Matemática e Pedagogia. E mais 50 vagas para bacharelado em Tecnologia da Informação (BTI), Ciência de Dados e Engenharia de Computação. As inscrições terminam no dia 14 de novembro, às 15h, e devem ser feitas pelo site www.vestibular.univesp.br. As provas ocorrerão dia 1 de dezembro.

Para se inscrever é necessário ter concluído o ensino médio ou estar cursando, com a conclusão até o período da matrícula. De 15/10, às 15h, até 18/10, às 15h, todas as pessoas inscritas no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) terão isenção da taxa.

O Polo Carapicuíba fica instalado no Plaza Shopping, com estrutura moderna preparada para proporcionar apoio presencial, pedagógico, tecnológico e administrativo aos estudantes.

Univesp

Criada em 2012 como Fundação, a Univesp é uma instituição de ensino superior mantida pelo Governo do Estado de São Paulo, e vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, com credenciamento como universidade pelo Conselho Estadual de Educação e pelo Ministério da Educação (MEC). Uma universidade pública exclusivamente voltada para a Educação a Distância (EAD).

Para mais informações acesse: www.vestibular.univesp.br.