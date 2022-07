Prefeitura inaugura programa de coleta seletiva nas escolas da Cohab

Data de Publicação: 17 de outubro de 2019

A Prefeitura de Carapicuíba, em parceria com a Enel, inaugura um programa de coleta seletiva que envolve as escolas da rede municipal. O plano piloto soma 10 unidades do bairro da Cohab. São 9 pré-escolas e uma de Ensino Fundamental, somando cerca de 3 mil alunos. A criança é orientada para, com os pais, separar o material reciclável em casa e trazer para a escola. Papel, plástico, metal ou vidro, são pesados separadamente por uma equipe da própria escola: “o maior compromisso do programa é a preservação do meio ambiente, mas esse material que a criança ou os pais trazem para a escola resulta em um desconto na conta de luz”, comenta a Secretária de Educação, “quanto mais material trouxer, maior o desconto”.

Cada criança tem seu próprio cartão, com identificação e o número da fatura de energia elétrica. “A criança traz o material reciclável e, ao pesar, apresenta o cartão para obter o respectivo abatimento na fatura. Isso de acordo com o valor e o peso de cada material”, explica Solange Mello, representante da área de Sustentabilidade da Enel Distribuição São Paulo.

O evento de lançamento do programa está agendado para o próximo sábado, 19, às 10 horas, no Ginásio Ayrton Senna, na avenida Antonio Faustino dos Santos, 98, na Cohab V.