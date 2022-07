Campeonato Municipal de Futsal – Marília conquista o título

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 18 de outubro de 2019

Marília e Camaleão se enfrentaram pelo título do Campeonato Municipal de Futsal – Veterano, na noite de quinta-feira, 17, no Ginásio Ayrton Senna.

Logo aos 2 minutos, Mico abre para o Camaleão e a partida estabelece equilíbrio. Até que, aos 17 minutos,o Marília tem êxito nas finalizações e brinda a ruidosa torcida com três gols seguidos: dois de Vander Carioca e um de Edu Bento: Marília 3 x 1. No último minuto, Paulinho toca para Mico descontar para o Camaleão: 3 x 2. Vander amplia para o Marília: 4 x 2. Nos últimos segundos Gordinho toca para Paulinho diminuir a diferença: 4 a 3.

No segundo tempo, Gordinho empata a partida. Aos 6 minutos, Vander sofre falta. Ele mesmo cobra, tocando para Edu Bento desempatar: Marília 5 x 4. Clima de grande final é de sangue quente, o que resulta em cartões vermelhos para Edu Bento e Charles. Mas o Marília quer o título. Aos 17 minutos, Richard amplia: 6 x 4. Em seguida, Tatu, caído dentro da área amplia: 7 x 4. Ele mesmo, nos últimos segundos, decreta: 8 x 4.

Campeão – Marília

Vice-campeão – Camaleão



Disciplina: Camaleão



Defesa Menos Vazada: Marília

Artilheiro: Tatu (Marília)

MARÍLIA – Baianinho, Piter, Charles, Rick, Marssati, Osni, Edu Bento, Tatu, Vander Carioca, Jailson e Anderson. Comissão técnica: Dubovicki e Elisson.

CAMALEÃO – Paulinho, Renatão, Renato, Leonan, Gordinho, Zebrado, Juninho, Dindinha, Niel, Genilson, Charles, Mico, Nelsão e Elias. Comissão técnica: Juriti, Elizeu e Gabrielzinho.

Árbitro – Vitor Ferreira

Auxiliar – William Fabrete



Anotador – Guilherme Passos



Cronometrista – Flávio Gonçalves