Campeonato Municipal de Futebol – Já estão definidos os semifinalistas da 1ª divisão

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 21 de outubro de 2019

Domingo de embates na rodada da segunda fase, domingo, 20. No Inac, o Planalto classificou-se com um 3 a 1 no Barcelona e o Mary Jane despachou o Manchester com um 2 a 0. No Niterói, duas partidas que terminaram empatadas. O Largo da Pólvora, depois do 2 a 2 com o Vila Iza, carimbou o passaporte para semifinal nos pênaltis: 4 a 2. Brasinha e Paulistano ficaram no 1 a 1. Nos pênaltis, o Brasinha garantiu a vaga na semifinal: 2 a 0.

A rodada da semifinal está agendada para o domingo, 27, no Niterói, a partir das 10h15: Brasinha x Planalto e Mary Jane x Largo da Pólvora.

SELETIVA – Finalizada a competição. Domingo, 20, no Niterói, o Manganelli venceu o Sem Compromisso pela contagem mínima. No Inac, o Brasília classificou-se com um 2 a 1 no Lion. Manganelli e Brasília estão na Terceira Divisão, temporada 2020.