Prefeitura inaugura novo Centro Administrativo

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 22 de outubro de 2019

Em evento agendado para a próxima sexta-feira, 25, a Prefeitura inaugura as novas instalações do Centro Administrativo. Trata-se de uma conquista tanto para servidores municipais quanto para a população, que passa a ter atendimento em ambiente seguro e confortável.

Em um terreno de mais de 6 mil m², a obra soma cerca de 2.500 m², e irá abrigar as secretarias de Administração, Desenvolvimento Urbano, Receita e Rendas, Habitação e Fazenda.

A solenidade de inauguração está agendada para as 17h30 de sexta-feira, na rua Joaquim das Neves. As secretarias acima citadas passam a atender nas novas instalações, na rua Joaquim das Neves, 211, já a partir do dia 29, terça-feira.