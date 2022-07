Prefeitura de Carapicuíba realiza evento ‘Outubro Rosa no Parque’

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 22 de outubro de 2019

Em alusão à campanha contra o câncer de mama, neste sábado, dia 26, a Prefeitura realiza o evento ‘Outubro Rosa no Parque’. O objetivo é conscientizar sobre a importância do autoexame e o cuidado com a saúde da mulher.

O evento oferecerá exames de ultrassom de mama e papanicolau, com distribuição de senhas limitadas a partir das 8 horas, além de auriculoterapia (estimulação de pontos nas orelhas). As atrações também incluem orientações de prevenção ao câncer de mama, aula de zumba e serviços de beleza, como esmaltação, design de sobrancelha e maquiagem.

O ‘Outubro Rosa no Parque’ acontece das 8 às 13 horas, no Parque Gabriel Chucre (Av. Consolação, 505 – Vila Gustavo Correia).

Juntos no combate ao câncer de mama

No mês de conscientização à saúde da mulher, a Prefeitura vestiu a camisa ‘Outubro Rosa’. Durante toda a semana, até sexta-feira (25), a Policlínica (Rua Itajubá, s/n – Parque Santa Tereza) realiza mutirões de Papanicolau com distribuição de senhas limitadas a partir das 7h. As mulheres interessadas devem levar o cartão SUS e RG.

Já as Unidades Básicas de Saúde estão realizando palestras e rodas de conversa sobre prevenção ao câncer de mama.