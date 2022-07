Após 1 ano em novas instalações, Centro de Fisioterapia dobra número de atendimentos

Data de Publicação: 23 de outubro de 2019

Inaugurado há um ano, o novo Centro de Fisioterapia e Estimulação Precoce de Carapicuíba dobrou o número de atendimentos, saltando de aproximadamente 1.300 para 2.600 ao mês.

O aumento é resultado da estrutura e equipamentos modernos, em local acessível e seguro, no Parque Gabriel Chucre. As novas instalações contam com sistema totalmente informatizado e expansão do quadro de funcionários, proporcionando conforto, segurança e atendimento de qualidade aos carapicuibanos.

Por muitos anos, os atendimentos de fisioterapia funcionaram no Centro de Especialidades Médicas (CEMM), em local precário e insalubre, onde só era possível oferecer a fisioterapia neurológica e ortopédica. A paciente Marlene Olímpia se lembra dessa época. “O CEMM era um lugar muito ruim. Fico feliz em ver que a fisioterapia ganhou esse ótimo espaço”, comemora a carapicuibana.

Com o novo Centro de Fisioterapia, além das consultas ortopédicas e neurológicas, a população pode contar com tratamento ambulatorial de estimulação precoce, para crianças de até sete anos; atendimento em terapias integrativas, com acupuntura e auriculoterapia (estimulação de pontos nas orelhas); além de acompanhamento com fonoaudiólogos e psicólogos.

Depois de sofrer uma lesão na perna, Cícero dos Santos, morador da cidade há 35 anos, acreditou que nunca mais voltaria a andar. “Sou muito grato ao Centro de Fisioterapia, pois cheguei aqui sem conseguir andar, e em apenas 20 dias os fisioterapeutas me colocaram pra andar de novo. Os resultados foram formidáveis, estou muito contente”, conta o personal trainer.

O Centro de Fisioterapia e Estimulação Precoce atende de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas. O acesso às consultas acontece por meio de guia de encaminhamento médico.

Tai chi chuan

Uma das novidades do equipamento de saúde é a prática da arte marcial de meditação tai chi chuan, que auxilia no combate ao estresse, aumenta a flexibilidade e força muscular, entre outros benefícios ao corpo e mente. As aulas gratuitas são oferecidas todas as terças-feiras, às 7h30. Neste serviço, não é necessário apresentar guia de encaminhamento médico.