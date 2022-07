Prefeitura de Carapicuíba realiza ‘Aulão do Enem’ neste sábado

Data de Publicação: 23 de outubro de 2019

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) está chegando. Por isso, a Prefeitura de Carapicuíba realiza o ‘Aulão do Enem’, que trará conteúdos e dicas sobre prova mais aguardada do ano.

A aula é gratuita acontece neste sábado, 26, das 8h às 17h, no Centro de Eventos do Parque Gabriel Chucre, localizado na Av. Consolação, 505 – Vila Gustavo Correia. Para participar, os estudantes devem se inscrever no link: http://bit.ly/aulaogratuitoenemcarapicuiba.

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 serão aplicadas em 3 e 10 de novembro em todo o Brasil.