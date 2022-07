Futsal: América Juniors bate Paulista nos pênaltis e é campeão Sub 14

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 26 de outubro de 2019

América Juniors e Paulista se enfrentaram pelo título do Campeonato Municipal de Futsal – Sub 14, no sábado, 26. A Partida foi realizada no Ginásio Ayrton Senna.

Aos 4 minutos da primeira etapa o camisa 19, Gustavo, abriu o marcador e colocou o Paulista a frente. A equipe continuou melhor na partida, aos 10 minutos Gabriel recebeu na entrada da área e ampliou o placar.

No início da etapa final, Matheus diminuiu para o América Juniors. Após dois minutos de bola rolando, Gabriel voltou a marcar e fez o terceiro do Paulista: 3 x 1. Enzo em seguida fez o quarto gol da equipe. A partir daí a final parecia resolvida, mas o América reagiu com Giovani, que em disputa de bola na área,

tocou por baixo do goleiro: 4 x 2.

O América ganhou fôlego e foi em busca do empate. Em falta cobrada pelo Giovani, a bola desviou em Oliveira e foi direto para as redes: 4 x 3. Faltando seis minutos para o término da partida, Matheus fez o segundo dele e empatou a final.

Com emoção até o último instante, Giovani cometeu falta em cima de Enzo, do Paulista. Prats cobrou e recolocou a equipe na frente no placar: 5 x 4. Mas o América seguiu firme e com um belo chute de fora da área, Gustavo empatou a partida e levou a decisão para os pênaltis.

Nas penalidades, o América Juniors bateu o Paulista por 2 a 1.

Campeão – América Juniors



Vice-campeão – Paulista

Disciplina: Paulista



Defesa Menos Vazada: América Juniors

Artilheiro: Gabriel, do Paulista – (10 gols)

AMÉRICA JUNIORS: Rafael, Toni, Guilherme, Oliveira, Zé, Pedrinho, Giovani, Gustavo, Felix, Matheus, Luiz, Reven e Rafick. Comissão técnica: Flávio.

PAULISTA: Kauan, Richard, Gustavo, Prats, Gabriel, Lucas, Enzo, Davi, Lucas Oliveira, Dudu, Rodrigo, Luiz e Pedro. Comissão técnica: Benedito Rocha e

Pablo.

Árbitro – Marcelo Andrade

Auxiliar – Joaquim Rama Cascão Filho

Anotador – Rogerio Lilig

Cronometrista – Felipe Moraes