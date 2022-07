Futebol: Planalto e Mary Jane na final da 1ª divisão

Data de Publicação: 29 de outubro de 2019

A grande final da Primeirona será feita com o embate entre as equipes do Planalto e Mary Jane. Na rodada de definição, domingo, 27, no Niterói, as duas partidas terminaram em empates. Brasinha e Planalto e terminaram em 2 a 2. Nos pênaltis, deu Planalto por 6 a 5. Mary Jane e Largo da Pólvora ficaram o 1 a 1. Nos pênaltis, o Mary Jane despachou o Largo da Pólvora por 5 a 4.

Planalto e Mary Jane se enfrentam pelo título da competição, em partida agendada para domingo, 3, às 10h15, no Niterói.