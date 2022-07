Futsal: Rodada define classificados da Primeirona

Data de Publicação: 29 de outubro de 2019

PRIMEIRA DIVISÃO – A rodada de domingo, 27, definiu os classificados para a segunda fase. A nota triste foi o WO do Último Gole, que não compareceu para enfrentar o líder Camaleão. O Em Cima da Hora, líder invicto na chave B, marcou a rodada com goleada: 12 a 0 no Nova Vida. O Fúria também se classificou com goleada: 8 a 0 no Madrid. O Porto carimbou passaporte para a próxima fase com um 5 a 2 no FDS 12. Bola + 1 e Marília empataram em 5 a 5: ambos classificados. O JK garantiu a vaga com um 3 a 1 no Vai Que Cola.

A segunda fase, quartas de final, está agendada para domingo, 3, a partir das 9 horas: Camaleão x Furia, Em Cima da Hora x Bola + 1, Marília x Nova Vida e Porto x JK.

TORNEIO FEMININO – São quatro equipes: Camaleão, Bola Branca, Planalto e Boemia. A primeira rodada está agendada para o sábado, 2, com partidas às 15 e 16 horas: Camaleão x Planalto e Bola Branca x Boemia.