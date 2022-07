Em menos de três anos, Prefeitura de Carapicuíba entrega 12 equipamentos de saúde

Data de Publicação: 30 de outubro de 2019

Em Carapicuíba, a saúde, passa por remodelação completa. Em pouco mais de dois anos e meio, a Prefeitura entregou 12 unidades de saúde entre novas ou totalmente revitalizadas. As instalações oferecem ambiente de saúde adequado à população, com conforto e segurança.

Uma das conquistas na área é a Policlínica. Depois de estar fechado desde 2011, o prédio foi inaugurado como o maior equipamento de saúde pública de Carapicuíba. Entre outros benefícios, o local oferece 17 especialidades médicas, eletrocardiograma, raio-x digital e 30 tipos de ultrassonografias. O pacote de serviços atende mais de 6 mil pacientes/mês.

Por mais de 10 anos, as especialidades médicas eram oferecidas no antigo Cemm (Centro de Especialidades Médicas Municipal) de forma insalubre e insegura, assim como a Farmácia especializada, o Centro de Fisioterapia e o Núcleo de Atendimento à Infectologia de Carapicuíba (Naic). Todos esses serviços foram transferidos para instalações modernas, inauguradas com câmeras de videomonitoramento, ambiente climatizado, mobília e equipamentos novos.

Outro importante passo foi a inauguração da nova Secretaria de Saúde e reforma do Laboratório Municipal. Os Caps (Centro de Atenção Psicossocial) Infantil e Adulto também ganharam espaço adequado, amplo e confortável.

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) não poderiam ficar de fora das melhorias. Além da inauguração da nova UBS Central, a Prefeitura entregou as UBS’s Novo Horizonte, Vila Dirce e Pq. Jandaia, totalmente revitalizadas. Em breve, a reforma do Pronto Atendimento Infantil, UBS Vila Menck e UBS Vila Cretti serão entregues seguindo o mesmo padrão de qualidade.

E as melhorias não param por aí. Depois de anos funcionando em ambiente precário, a UBS Cohab V foi demolida no último mês. No local está sendo construído um prédio que abrigará a nova UBS e Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). Serão 980 metros quadrados de área construída para atendimentos em clínica médica geral, psicologia, ginecologia, odontologia, acupuntura e terapia.