Prefeitura solicita doação de áreas da Cohab para programa “Nossa Casa”

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 30 de outubro de 2019

Na quinta-feira, dia 24, foi realizada uma reunião com autoridade de Carapicuíba e o presidente da Cohab-SP a fim de tratar sobre a doação de áreas da Companhia para programas habitacionais em parceria com o Governo do Estado.

Em setembro, houve a reintegração de posse de terreno de 50 mil m², localizado à Rua Alterosa, na Cohab V. A Prefeitura já inscreveu o local no programa habitacional Nossa Casa, lançado no mesmo mês pelo governo do Estado.

O presidente da Cohab já sinalizou a intenção da Companhia em conceder áreas não construídas ao município. A reunião também abordou a questão da limpeza do entulho do local da reintegração de posse, já que o terreno ainda pertence à Cohab, além das ações da Prefeitura de combate a novas invasões.

WhatsApp Denúncia

Vale a pena destacar que a Prefeitura possui o “WhatsApp Denúncia Invasão” e a população pode ajudar para que as áreas não sejam ocupadas irregularmente. Os moradores devem enviar mensagem com foto e endereço pelo WhatsApp, número 9 4274-5054.

É importante ressaltar que até 48 horas após a ocupação, a Prefeitura pode desocupar o local com a ajuda da Guarda Civil Municipal, sem a necessidade de ação judicial. Após esse período, o terreno só pode ser desocupado mediante decisão da justiça.

Programa Nossa Casa-Preço Social

Carapicuíba foi inscrita na “Nossa Casa-Preço Social”. Esta modalidade envolve os municípios e a iniciativa privada, com objetivo de construir moradias a preços abaixo do valor de mercado, para atender famílias com renda de até três salários mínimos. A prefeitura faz a oferta dos terrenos, que serão alienados, por meio de licitação, à iniciativa privada.