Em Carapicuíba, mais de 4 mil alunos são beneficiados em escolas conveniadas com a Prefeitura

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 30 de outubro de 2019

A Prefeitura de Carapicuíba, por intermédio da Secretaria de Educação, mantém parcerias com escolas conveniadas da cidade. Cerca de 30 unidades oferecem vagas para alunos carapicuibanos através dos convênios. O benefício alcança mais de 4 mil crianças, entre 6 meses e 3 anos da fase inicial de ensino.

Assim como nas unidades municipais, as vagas nas unidades conveniadas são liberadas conforme a lista de espera, ordenadamente. Os pais ou responsáveis fazem inscrições nas datas estipuladas durante o ano e, assim que liberada a vaga (na municipal ou na conveniada), são informados para efetivação da matrícula.

Dona Luzia, avó da aluna Isabel, matriculada na Creche Vila Césamo, localizada no Jardim Ana Estela, elogia o programa de convênios da Prefeitura e ressalta a facilidade no percurso até a escola. “Os convênios ajudam muito na quantidade de vagas disponibilizadas na cidade. Quando fomos avisados da vaga nessa unidade ficamos muito agradecidos, fica próximo à minha casa, isso facilita para levar minha neta à aula”, afirma a avô.

O aluno Felipe, de 3 anos, frequenta a mesma Creche. “A qualidade do ensino é excelente. Meu filho teve um desenvolvimento ótimo, ele quase não falava e agora fala frases inteiras”, relata a mãe Daniela Pereira, que demostra o orgulho em acompanhar diariamente as atividades do filho com os professores.

Vale ressaltar que as unidades conveniadas também recebem orientações e acompanhamento da equipe pedagógica da Secretaria de Educação, trabalhando com a mesma grade curricular das unidades municipais e proporcionando as mesmas condições na qualidade do ensino.

Mais de 3 mil vagas

Educação está entre as prioridades da Prefeitura de Carapicuíba. Por isso, a Secretaria de Educação intensificou as ações para o aumento do número de vagas na rede municipal de ensino infantil. Em dois anos foram abertas mais de 3.300 vagas nas creches da cidade, entre unidades próprias e conveniadas.

Os números positivos foram resultados da entrega de três novas unidades escolares, a ampliação do atendimento nas conveniadas, além da retomada de quatro obras de novas escolas. A previsão é que até o fim do ano de 2020, mais 2 mil vagas sejam criadas.