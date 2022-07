Planalto bate Mary Jane nos pênaltis e conquista título da 1ª Divisão de campo

Data de Publicação: 3 de novembro de 2019

Planalto e Mary Jane se enfrentaram na manhã deste domingo, 3, no Estádio do Niterói, em jogo que definiu o grande campeão da 1ª Divisão do Campeonato Municipal de Futebol.

Durante a partida, o Planalto levou mais perigo ao gol do Mary Jane. O goleiro da equipe adversária, Diego, teve que fazer diversas defesas ao decorrer do confronto. Já Bolivar, arqueiro do Planalto, foi exigido poucas vezes. Apesar da pressão, o embate terminou empatado em 0 a 0 e a decisão foi levada para os pênaltis.

Nas penalidades máximas, cada goleiro defendeu uma cobrança, mas o Mary Jane desperdiçou duas, com a última indo na trave. Decisão finalizada e Planalto campeão: 5 x 4.



Campeão – Planalto



Vice-campeão – Mary Jane

Disciplina: Brasinha

Defesa Menos Vazada: Planalto

Artilheiro: Fabrício Mattusosh – Brasinha (autor de 8 gols)

Planalto – Bolivar, Rondi, Samuel, Léo, Juscier, Rodolfo, G, Fernando Ribeiro, Alexandre Luis, Patê, Andre Luiz, Alex, Alexandre de Almeida, Caique, Douglas, Eduardo, Emerson, Fernando Silveira, Guilherme, Leandro, Leonardo, Lucas, Maurício, Michael e Vinícius. Comissão Técnica: Paulo.

Mary Jane – Diego, Índio, Tevez, Salomão, Thiaguinho, Dibe, Clebinho, Barata, Vinicius, Negueba, Doca, Anderson, Andre, Fabio, Lucas, Matheus, Mauro, Renato e Vantuir. Comissão Técnica: Danilo

Árbitro: Regildenia Moura Holanda

Auxiliares: Patrícia Carla Oliveira e Marcela Almeida

Mesário: Camila Luciana Gonçalves