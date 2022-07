Futsal: começa o campeonato feminino e estão definidos os semifinalistas da 1ª Divisão

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 4 de novembro de 2019

PRIMEIRA DIVISÃO – Domingo, 3, teve definição de semifinalistas. O Camaleão carimbou passaporte com um 8 a 2 no Furia e o Em Cima da Hora classificou-se com um 4 a 2 no Bola + 1. O Marília despachou o Nova Vida por 7 a 1 e o JK garantiu a outra vaga: 4 a 3 no Porto.

A rodada da fase semifinal está agendada para domingo, 10, às 9h30 e 11 horas: Camaleão x JK e Em Cima da Hora x Marília

TORNEIO FEMININO – São quatro equipes: Camaleão, Bola Branca, Planalto e Boemia. Na primeira rodada, realizada no sábado, 2, o Bola Branca bateu o Boemia por 4 a 2 e o Planalto venceu o Camaleão por 2 a 0.

A segunda rodada está agendada para sábado, 9, às 15 e 16 horas: Boemia x Camaleão e Bola Branca x Planalto.