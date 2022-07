Carapicuíba dá largada em competição de futsal feminino

Data de Publicação: 5 de novembro de 2019

A Secretaria de Esportes da Prefeitura de Carapicuíba deu largada no Campeonato Municipal de Futsal – Feminino. As partidas são realizadas aos sábados, no Ginásio de Esportes Ayrton Senna e a competição envolve quatro equipes: Bola Branca, Planalto, Camaleão e Boemia.

Esta é a primeira vez que a cidade tem uma competição de futsal feminino organizada pela Secretaria de Esportes: “e quatro equipes é um número bom, considerando a exigência de nenhuma atleta de fora”, avalia o titular da pasta. Segundo ele, depois de uma reunião com entidades que lidavam com futsal feminino, a procura foi grande, mas a exigência de inscrever apenas atletas da cidade limitou a competição a quatro equipes.

A organização não difere das competições masculinas: “o futsal feminino é diferente por ser menos intenso, mas a logística é a mesma”, considera o secretário, para quem o futsal feminino ainda é embrionário: “nas Escolinhas de Esportes, por exemplo, temos cerca de 5% de meninas”, exemplifica.

Na rodada de abertura, sábado, dia 2, o Bola Branca deu de 4 a 2 no Boemia e o Planalto venceu o Camaleão por 2 a 0. Segundo agendamento da Secretaria de Esportes, a final do feminino será no dia 23, antecedendo a final do masculino, Primeira Divisão.