Carapicuíba recebe Simpósio Regional de Educação Ambiental

Secretarias: Meio Ambiente e Sustentabilidade

Data de Publicação: 6 de novembro de 2019

Com o tema “Práticas de Educação Ambiental: caminhos para sociedades sustentáveis”, Carapicuíba sedia o 4º Simpósio Regional de Educação Ambiental nesta sexta e sábado, no Parque Gabriel Chucre. O evento recebe apoio do Senai Barueri, Cioeste e Governo do Estado.

As cidades realizadoras do Simpósio são Carapicuíba, Barueri, Cotia, Itapevi, Osasco e Santana de Parnaíba. Além dos municípios, a Fundação Alphaville também participa da realização. A abertura será às 9 horas de sexta-feira, com a presença de autoridades e apresentação da Ginástica Rítmica de Cotia.

Na Feira de Expositores acontece sessões de Reiki, oficinas sobre qualidade de vida, jogos e dança, adoção de animais, atividades lúdicas em inglês, compostagem doméstica, cultivo afetivo com doação de árvores nativa.

Já no Pavilhão de Educação Ambiental, haverá Cine Sala Verde, resgate de Orquídeas, oficina de cachepôs e apresentação dos trabalhos. O Pavilhão de Eventos terá palestras e o encontro da REMA, Rede de Educação Ambiental da Região Oeste Metropolitana de São Paulo.

Serviço:

4º Simpósio Regional de Educação Ambiental

8/11 e 9/11 – das 9 às 16 horas

Parque Gabriel Chucre

Av. Consolação, 505 – Vila Gustavo Correia