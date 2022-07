Prefeitura de Carapicuíba abre inscrições para oficinas gratuitas de Hip Hop

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 6 de novembro de 2019

A Prefeitura de Carapicuíba abre inscrições para vagas gratuitas nas oficinas de Hip Hop. Parceria entre a Secretaria de Cultura e Turismo com o grupo Breaksp, as aulas serão ministradas semanalmente no Espaço Cultural Municipal.

Resultado do sucesso do projeto “Hip Hop nas Escolas”, que já alcançou mais de 500 jovens da rede estadual de ensino, agora as oficinas acontecem com aulas fixas, sempre às quartas-feiras, das 18 ás 19 horas. São 40 vagas destinadas aos alunos com idade a partir de 13 anos.

Juntando todos os elementos da cultura Hip Hop, o programa tem o objetivo de usar o movimento como ferramenta de desenvolvimento social e artístico. As oficinas são compostas por aulas de Dj (música), MC (composição e poesia), Breaking (dança) e Graffiti (desenhos).

Segundo o idealizador e um dos professores, Jefferson Twister, o Hip Hop possibilita ampliar a visão dos jovens, levando-os para o lado cultural e, consequentemente, afastando-os da criminalidade. “Nosso intuito é dar voz, visibilidade e identidade aos jovens. Eles aprendem a pensar sobre sua realidade e sobre si mesmos de maneira crítica, estendendo os conhecimentos sobre aspectos sociais, por meio da escrita, música, dança e pintura”.

Os interessados devem se inscrever na sede da Secretaria, localizada na avenida Presidente Vargas, 280 – Vila Caldas. Os documentos necessários são: RG do responsável e do adolescente, comprovante de endereço atualizado e declaração escolar.